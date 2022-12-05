У Луцькому педколеджі стартували курси української мови і традицій для переселенців

У Луцькому педагогічному коледжі стартував безплатний освітній курс навчання української мови й народних традицій для переселенців.Уже провели три заняття, – розповіла у програмі "Радіодень" на "Українському радіо. Луцьк" викладачка й фольклористкаУсього запланували 28 занять орієнтовно до кінця липня. Зараз курс відвідує до 20 людей – це переважно жінки та один чоловік, говорить Світлана Подолюк, котрі зацікавлені як у вивченні української, так і пізнають культуру й традиції."Ідея виникла з потреби курсу тих людей, які живуть в Луцьку. Люди приходять натхненні. Тому що вивчати мову і розповідати про зв'язок з національною культурою – це наш обов'язок. Мова розкривається, коли ми більше торкаємося традицій", – каже викладачка.Під час першої зустрічі в рамках курсу, сказала Світлана Подолюк, організували майстерклас із писанкарства. Під час другого заняття відвідувачі курсу спілкувалися про мову та її значення в житті, шукали спільне між собою на прикладі старовинної української хати."Ті люди, які прийшли на курс до нас, уже знайшли мотивацію до вивчення української. Перше що допомагає – відкритість, прийняття та довіра. Тоді люди діляться своїми історіями", – зазначила викладачка Світлана Подолюк.Слухачка курсуз Миколаєва, яка приїхала до Луцька з родиною, розповіла, що хоч і заняття розраховані на годину, але через цікаві діалоги, дискусії та обговорення заняття можуть тривати значно довше."Ми приїхали з півдня України і завжди розмовляли на російській. Коли нам Світлана запропонувала записатися на мовний клуб, ми згодилися. Нам було цікаво те, що заняття проходять в ігровій та порівняльній формах, коли викладач ділиться з нами своїми думками, а ми з ним", – сказала переселенка.Заняття з вивчення української й народних традицій у Луцькому педагогічному коледжі відбуваються о 18:00 щовівторка.