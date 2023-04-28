Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю, – Зеленський





Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, пише



“Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України”, - зазначив президент.



Він додав, що на Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати й донька, Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження.



“Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це, державі-терористу вдалося б забрати значно більше жертв, більше життів. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю. ППО, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО. Артилерія, бронетехніка. Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла”,- запевнив голова держави.



Сьогодні в Києві з візитом були президентка Словаччини та президент Чехії. З ними говорили про те, як дати захист усім нашим людям, прискорити відновлення миру й порядку на всій землі. Президент України окреслив партнерам, які перспективи в нас на полі бою зараз та якої подальшої допомоги ми потребуємо, щоб пройти увесь цей необхідний шлях. Поінформував про те, що робимо, щоб реалізувати нашу формулу миру, зокрема й пункт про притягнення до відповідальності винних в агресії.



Також підписали Спільну декларацію із президенткою Словаччини та президентом Чехії щодо українського європейського та євроатлантичного руху.



“Говорив сьогодні також з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про наслідки російської терористичної атаки й подякував йому за підтримку нашої оборони, нашої економічної, нашої соціальної стійкості. Окремо обговорили з паном Президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами”, – наголосив Зеленський.



Сьогодні ж відбулася й знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – 250 млн доларів, і це лише старт відповідного пакету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увесь день тривав розбір завалів в Умані, у місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Усім, хто був урятований – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило, на жаль, вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога.Про це у своєму зверненні розповів президент України, пише LB.ua “Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України”, - зазначив президент.Він додав, що на Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати й донька, Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження.“Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це, державі-терористу вдалося б забрати значно більше жертв, більше життів. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю. ППО, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО. Артилерія, бронетехніка. Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла”,- запевнив голова держави.Сьогодні в Києві з візитом були президентка Словаччини та президент Чехії. З ними говорили про те, як дати захист усім нашим людям, прискорити відновлення миру й порядку на всій землі. Президент України окреслив партнерам, які перспективи в нас на полі бою зараз та якої подальшої допомоги ми потребуємо, щоб пройти увесь цей необхідний шлях. Поінформував про те, що робимо, щоб реалізувати нашу формулу миру, зокрема й пункт про притягнення до відповідальності винних в агресії.Також підписали Спільну декларацію із президенткою Словаччини та президентом Чехії щодо українського європейського та євроатлантичного руху.“Говорив сьогодні також з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про наслідки російської терористичної атаки й подякував йому за підтримку нашої оборони, нашої економічної, нашої соціальної стійкості. Окремо обговорили з паном Президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами”, – наголосив Зеленський.Сьогодні ж відбулася й знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – 250 млн доларів, і це лише старт відповідного пакету.

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