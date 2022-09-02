В Луцькому районі лагодять ділянку дороги обласного значення





Про це розповів Юрій Кулеша.



Зараз робітники очищують карти, тобто, вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування.



Через Жидичин, Кульчин, Озерце та Клепачів, проходить траса обласного значення. Зі слів старости Жидичинського округу Галини Матвіюк, ями є на майже усіх ділянках дороги. Автошлях не ремонтували два роки.



З проханням провести ямковий ремонт до Служби місцевих автодоріг звернулися депутати Луцькради, до якої входять ці села.



"Дорога є досить використовувана, тому що і громадський транспорт, шкільні автобуси. Також це центральна артерія, яка йде через всі населені пункти. Звичайно, ямковий ремонт тимчасово вирішує, але будемо враховувати, що сьогодні воєнний стан", – каже староста.



Про стан дороги та необхідність проведення ремонту Суспільне поспілкувалося із місцевими водіями.



Скільки грошей піде на ямковий ремонт цієї дороги – поки не відомо, телефоном Суспільному розповів інженер технічного нагляду ДП "Служба місцевих автомобільних доріг" Василь Козак. Каже, роботи здійснюють згідно з договором експлуатаційного утримання і оплата йде по факту їх виконання. Завершити цю ділянку планують до першого червня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцькому районі розпочали ремонт ділянки дороги, яка з'єднує села Жидичин, Кульчин, Озерце і Клепачів.Про це розповів Суспільному бригадирЗараз робітники очищують карти, тобто, вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування.Через Жидичин, Кульчин, Озерце та Клепачів, проходить траса обласного значення. Зі слів старости Жидичинського округу Галини Матвіюк, ями є на майже усіх ділянках дороги. Автошлях не ремонтували два роки.З проханням провести ямковий ремонт до Служби місцевих автодоріг звернулися депутати Луцькради, до якої входять ці села."Дорога є досить використовувана, тому що і громадський транспорт, шкільні автобуси. Також це центральна артерія, яка йде через всі населені пункти. Звичайно, ямковий ремонт тимчасово вирішує, але будемо враховувати, що сьогодні воєнний стан", – каже староста.Про стан дороги та необхідність проведення ремонту Суспільне поспілкувалося із місцевими водіями.Скільки грошей піде на ямковий ремонт цієї дороги – поки не відомо, телефоном Суспільному розповів інженер технічного нагляду ДП "Служба місцевих автомобільних доріг". Каже, роботи здійснюють згідно з договором експлуатаційного утримання і оплата йде по факту їх виконання. Завершити цю ділянку планують до першого червня.

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