На Волині рідним загиблого Героя вручили державну нагороду





Про це



Полеглого воїна нагородили орденом посмертно за особисту мужність і героїзм при виконанні військового обов’язку, виявлені у захисті державного суверинітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



41-річний захисник із села Галузія Віктор Вікторович Білов загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.



Віктор Білов на початку АТО пішов добровольцем і повернувся. Без тата залишилась донечка-другокласниця. Віктор був найменшим сином з чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму.



Загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідним загиблого 41-річного Героя Віктора Білова з села Галузія Приліснеської громади Камінь-Каширського району вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомляють у громаді.Полеглого воїна нагородили орденом посмертно за особисту мужність і героїзм при виконанні військового обов’язку, виявлені у захисті державного суверинітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.41-річний захисник із села Галузія Віктор Вікторович Білов загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.Віктор Білов на початку АТО пішов добровольцем і повернувся. Без тата залишилась донечка-другокласниця. Віктор був найменшим сином з чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму.Загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.

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