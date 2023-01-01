На Волині рідним загиблого Героя вручили державну нагороду

На Волині рідним загиблого Героя вручили державну нагороду
Рідним загиблого 41-річного Героя Віктора Білова з села Галузія Приліснеської громади Камінь-Каширського району вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляють у громаді.

Полеглого воїна нагородили орденом посмертно за особисту мужність і героїзм при виконанні військового обов’язку, виявлені у захисті державного суверинітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

41-річний захисник із села Галузія Віктор Вікторович Білов загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.

Віктор Білов на початку АТО пішов добровольцем і повернувся. Без тата залишилась донечка-другокласниця. Віктор був найменшим сином з чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму.

Загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.

На Волині рідним загиблого Героя вручили державну нагороду

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Теги: війна, Росія, Україна
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