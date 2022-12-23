Волинянин дозволив 17-річному сину сісти п'яним за кермо: внаслідок ДТП загинули двоє людей
Сьогодні, 11:10
Пустив за кермо п'яного неповнолітнього: судитимуть волинянина, дії якого призвели до загибелі двох людей.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про здійснення 39-річним жителем Ковеля допуску до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння і не має права на керування, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та заподіяло загибель кількох осіб.
Удень 6 березня 2022 року нетверезий чоловік пустив за кермо власного автомобіля марки «Skoda Octavia A5» свого 17-річного сина, який також перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Юнак, який не мав навіть посвідчення водія, на автодорозі поблизу села Старі Кошари Ковельського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання автомобіля.
У результаті ДТП 38-річний та 27-річний пасажири авто загинули, а 28-річний – отримав травми.
Оцінку діям ковельчанина надасть суд.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про здійснення 39-річним жителем Ковеля допуску до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння і не має права на керування, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та заподіяло загибель кількох осіб.
Удень 6 березня 2022 року нетверезий чоловік пустив за кермо власного автомобіля марки «Skoda Octavia A5» свого 17-річного сина, який також перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Юнак, який не мав навіть посвідчення водія, на автодорозі поблизу села Старі Кошари Ковельського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання автомобіля.
У результаті ДТП 38-річний та 27-річний пасажири авто загинули, а 28-річний – отримав травми.
Оцінку діям ковельчанина надасть суд.
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