У Луцьку освятили новий храм
Сьогодні, 10:05
У Луцьку пройшло освячення новозбудованого храму на честь святого великомученика Дмитрія Солунського. Церква розташована на вулиці Наливайка, 2а.
Велике освячення храму 29 квітня звершили Високопреосвященнійший митрополит Львівський Макарій та Преосвященнійший єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл у співслужінні з духовенством Рівненсько-Волинської, Волинської та Рівненської єпархій ПЦУ, – повідомили на сторінці Церкви.
Владика Макарій поклав у престол храму часточку мощей святого мученика IV століття. По звершенні освячення храму та Божественної літургії свт. Іоана Золотоустого владика Гавриїл нагородив духовенство храму, вірян та благодійників відзнаками єпархії та благословенними грамотами.
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Велике освячення храму 29 квітня звершили Високопреосвященнійший митрополит Львівський Макарій та Преосвященнійший єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл у співслужінні з духовенством Рівненсько-Волинської, Волинської та Рівненської єпархій ПЦУ, – повідомили на сторінці Церкви.
Владика Макарій поклав у престол храму часточку мощей святого мученика IV століття. По звершенні освячення храму та Божественної літургії свт. Іоана Золотоустого владика Гавриїл нагородив духовенство храму, вірян та благодійників відзнаками єпархії та благословенними грамотами.
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