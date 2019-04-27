У Луцьку освятили новий храм

Дмитрія Солунського. Церква розташована на вулиці Наливайка, 2а.



Велике освячення храму 29 квітня звершили Високопреосвященнійший митрополит Львівський Макарій та Преосвященнійший єпископ Рівненський і Сарненський Гавриїл у співслужінні з духовенством Рівненсько-Волинської, Волинської та Рівненської єпархій ПЦУ, –



Владика Макарій поклав у престол храму часточку мощей святого мученика IV століття. По звершенні освячення храму та Божественної літургії свт. Іоана Золотоустого владика Гавриїл нагородив духовенство храму, вірян та благодійників відзнаками єпархії та благословенними грамотами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пройшло освячення новозбудованого храму на честь святого великомученика. Церква розташована на вулиці Наливайка, 2а.Велике освячення храму 29 квітня звершили Високопреосвященнійший митрополит Львівський Макарій та Преосвященнійший єпископ Рівненський і Сарненськийу співслужінні з духовенством Рівненсько-Волинської, Волинської та Рівненської єпархій ПЦУ, – повідомили на сторінці Церкви.Владикапоклав у престол храму часточку мощей святого мученика IV століття. По звершенні освячення храму та Божественної літургії свт. Іоана Золотоустого владика Гавриїл нагородив духовенство храму, вірян та благодійників відзнаками єпархії та благословенними грамотами.

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