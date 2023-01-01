У Луцькому районі поховали 26-річного Героя Дмитра Шеремета
Сьогодні, 17:30
У селі Садів Луцького району попрощалися з Героєм Дмитром Шереметом. Про його долю не було нічого відомо багато місяців. І лише наприкінці квітня надійшло підтвердження про його загибель.
Про це інформують у Торчинській громаді.
Нагадаємо, гранатометник 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-го механізованої роти 3-го механізованого батальйону в/чФ0998 Дмитро Шеремет 30 серпня 2022 року під час бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області зник безвіти.
І тільки 1 травня 2023 року його тіло вдалося доправити на рідну землю, в село Садів, та здійснити чин поховання.
Віддати останню шану Герою прийшли друзі, рідні, знайомі, односельчани: усі ті, хто розуміє ціну нашого сьогодення.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це інформують у Торчинській громаді.
Нагадаємо, гранатометник 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-го механізованої роти 3-го механізованого батальйону в/чФ0998 Дмитро Шеремет 30 серпня 2022 року під час бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області зник безвіти.
І тільки 1 травня 2023 року його тіло вдалося доправити на рідну землю, в село Садів, та здійснити чин поховання.
Віддати останню шану Герою прийшли друзі, рідні, знайомі, односельчани: усі ті, хто розуміє ціну нашого сьогодення.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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