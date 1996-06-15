На війні загинув Герой з Волині Дмитро Шеремет
Сьогодні, 08:08
На війні загинув житель села Садів Шеремет Дмитро Миколайович, 15.06.1996 року народження.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Життя гранатометника обірвалося 30 серпня 2022 року в ході бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Дмитра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Життя гранатометника обірвалося 30 серпня 2022 року в ході бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Дмитра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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