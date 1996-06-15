На війні загинув Герой з Волині Дмитро Шеремет

Шеремет Дмитро Миколайович, 15.06.1996 року народження.



Про це



"Життя гранатометника обірвалося 30 серпня 2022 року в ході бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Дмитра", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув житель села Садів, 15.06.1996 року народження.Про це повідомили у Торчинській громаді."Життя гранатометника обірвалося 30 серпня 2022 року в ході бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Дмитра", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково.

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