На війні загинув Герой з Волині Дмитро Шеремет

На війні загинув Герой з Волині Дмитро Шеремет
На війні загинув житель села Садів Шеремет Дмитро Миколайович, 15.06.1996 року народження.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Життя гранатометника обірвалося 30 серпня 2022 року в ході бойового зіткнення та артилерійського обстрілу в районі Новомиколаївки Миколаївської області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Дмитра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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