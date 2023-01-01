Мінкультури створило комісію по перевірці використання об’єктів Почаївської лаври





Як передає Олександр Ткаченко.



«У нас створені комісії по перевірці використання об’єктів як у Печерській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких об’єктів заповідника. Але кожен окремий випадок – це кожен окремий випадок», – наголосив Ткаченко.



За його словами, в Чернігові МКІП перебуває у «цивілізованому діалозі» з представниками УПЦ МП, а в Почаєві робота тільки почалася.



«Там інша ситуація, порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес. Ми розпочали досить елегантну роботу з приводу викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років», – розповів міністр.



Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської успенської лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Робота МКІП з перевірки використання об’єктів у Почаївській лаврі тільки почалася, однак міністерство робить все для того, аби викорінити незаконне панування російської церкви в Україні.Як передає Укрінформ , про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр культури та інформаційної політики«У нас створені комісії по перевірці використання об’єктів як у Печерській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких об’єктів заповідника. Але кожен окремий випадок – це кожен окремий випадок», – наголосив Ткаченко.За його словами, в Чернігові МКІП перебуває у «цивілізованому діалозі» з представниками УПЦ МП, а в Почаєві робота тільки почалася.«Там інша ситуація, порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес. Ми розпочали досить елегантну роботу з приводу викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років», – розповів міністр.Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської успенської лаври.

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