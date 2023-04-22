Набули чинності три санкційних рішення щодо тих, хто підтримує агресію РФ, – Зеленський





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



“Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного”, – розповів президент.



Він уточнив, що інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і в Україні.



“Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору”, – зауважив Зеленський.



Тому, на його думку, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, то швидше буде і завершення агресії.



Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило що в одинадцятому пакеті санкцій, який зараз готують у Брюсселі, ЄС має намір заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 квітня, набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її.Про це повідомив президент України, пише LB.ua “Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного”, – розповів президент.Він уточнив, що інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і в Україні.“Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору”, – зауважив Зеленський.Тому, на його думку, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, то швидше буде і завершення агресії.Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило що в одинадцятому пакеті санкцій, який зараз готують у Брюсселі, ЄС має намір заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.

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