Олександр Шовковський тимчасово очолив «Динамо»
Сьогодні, 03:37
Колишній голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський став тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера столичної команди.
Про це на пресконференції 22 квітня після матчу з «Шахтарем» оголосив наставник динамівців Мірча Луческу, пише Радіо Свобода.
77-річний румунський фахівець сказав, що йому потрібно зробити операцію на нозі.
«З цього моменту Олександр Шовковський буде виконувати обов’язки головного тренера. Але ми будемо постійно з командою, будемо контролювати ситуацію. Я міг би поїхати з України, але вважаю, що треба залишитися в Києві та зробити цю операцію тут, щоб бути поруч. Адже це важливо для гравців, та, можливо, для країни», – сказав Луческу.
Центральний поєдинок 22-го туру «Динамо» – «Шахтар» завершився внічию 1:1. На гол Тараса Степаненка, забитий з-поза меж штрафного майданчика в першому таймі, кияни відповіли незадовго до фінального свистка – Олександр Андрієвський чудово пробив зі штрафного.
Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються не лише «Шахтарю» (динамівці відстають на 12 очок), а й «Дніпру-1» (на 4 очки, ще два матчі у дніпрян у запасі) та «Зорі» (на 5 очок).
Контракт Луческу з «Динамо» чинний до літа 2024 року.
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Про це на пресконференції 22 квітня після матчу з «Шахтарем» оголосив наставник динамівців Мірча Луческу, пише Радіо Свобода.
77-річний румунський фахівець сказав, що йому потрібно зробити операцію на нозі.
«З цього моменту Олександр Шовковський буде виконувати обов’язки головного тренера. Але ми будемо постійно з командою, будемо контролювати ситуацію. Я міг би поїхати з України, але вважаю, що треба залишитися в Києві та зробити цю операцію тут, щоб бути поруч. Адже це важливо для гравців, та, можливо, для країни», – сказав Луческу.
Центральний поєдинок 22-го туру «Динамо» – «Шахтар» завершився внічию 1:1. На гол Тараса Степаненка, забитий з-поза меж штрафного майданчика в першому таймі, кияни відповіли незадовго до фінального свистка – Олександр Андрієвський чудово пробив зі штрафного.
Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються не лише «Шахтарю» (динамівці відстають на 12 очок), а й «Дніпру-1» (на 4 очки, ще два матчі у дніпрян у запасі) та «Зорі» (на 5 очок).
Контракт Луческу з «Динамо» чинний до літа 2024 року.
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