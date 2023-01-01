Волонтерки з Волині готують медово-енергетичну суміш для ЗСУ

Волонтерки з Волині готують медово-енергетичну суміш для ЗСУ
Лучанки Ольга Шамрило та Вікторія Томашук з початку повномасштабної війни волонтерять. Жінки виготовляють медово-вітамінну суміш за власним рецептом та передають енергетичні батончики для ЗСУ.

Про це розповіли подруги Суспільному.

В енергетичних батончиках, які виготовляють волонтерки є мед, горішки, різні сухофрукти та пропарена вівсянка. Кожен пакетик, у який фасують енергетичну суміш, вагою по 250 грамів.

"Ми думаємо, що це маленька дрібниця, але коли чуємо від військових, що ви робите велику справу, то це дає сили продовжувати виготовляти енергетичні суміші та шукати можливості для цього", – говорить волонтерка Вікторія Томашук.
Волонтерки з Волині готують медово-енергетичну суміш для ЗСУ

Восени жінки наквасили майже тисячу кілограмів капусти, пекли здобу. Взимку робили суміші з калини та цукру. Перед Великоднем, – розказують, – разом з іншими волонтерами спекли майже пів тисячі пасок і передали їх на фронт.
Волонтерки з Волині готують медово-енергетичну суміш для ЗСУ

"Ми робимо те, на що є запит від хлопців. Дещо самі докупляємо, дещо нам люди допомагають", – говорить Ольга Шамрило.

Нині волонтерки приготували орієнтовно понад 100 медово-вітамінної суміші. Просять долучатися до цієї справи й волинян. Зараз потребують меду, горіхів, сухофруктів. Кажуть, що працюватимуть та допомагатимуть до перемоги.

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Теги: Волонтерки, Волинь, ЗСУ
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