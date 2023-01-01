У Росії існують понад 70 таборів для «перевиховання» українських дітей, – радниця президента





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила Дар’я Герасимчук, радниця-уповноважена президента України з прав дитини, пише



"Росіяни абсолютно різними способами викрадають українських дітей. Питання з "лікуванням" — це швидше не спосіб викрадення, це спосіб відбору дітей, щоб поповнити російську націю", — зазначила посадовиця.



За її словами, росіяни проводять примусові медогляди дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб відібрати найздоровіших дітей. Водночас у цих дітей з’являються "дивні страшні діагнози", після яких їм пропонують лікування на території РФ, додала Герасимчук.



"Куди везуть росіяни українських дітей, теж незрозуміло до кінця. Ми маємо дослідження Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, де визначено уже понад 70 російських таборів, де утримують українських дітей. Хоча їх постійно переміщують. Та сама ситуація і з іншими дітьми, яких викрадає російська влада. Вони роблять все для того, щоб ми їх не знайшли", — зауважила вона.



При цьому все, що робить Росія стосовно українських дітей, спочатку прикривається благими намірами, підкреслила радниця президента.



"Але це дуже далеко від чогось хорошого для наших дітей. Те, що розповідають діти, коли повертаються, жахає. Їх намагаються зламати абсолютно. Роблять все, щоб дитина зненавиділа власних батьків — нав'язують дитині думку, що своїм батькам і рідним вона більше не потрібна", — розповіла Дар’я Герасимчук.



За її словами, нині на порталі "Діти війни" містяться дані щодо 19 393 дітей, депортованих на територію Росії.



"Це не означає, що це остаточний список. Всі заяви, які надходять до Національного інформаційного бюро, перевіряються. І якщо дитина знайдена на іншій території, вона з цього списку зникає. Але насправді йдеться про кілька сотень тисяч викрадених дітей, 200-300 тисяч", — пояснила посадовиця.



Що відомо про викрадення Росією українських дітей



Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.



5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.



В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.



Раніше МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Росії створено більш як 70 таборів, у яких утримують дітей, примусово вивезених із тимчасово окупованих регіонів України. Станом на 22 квітня відомо про майже 20 тисяч таких дітей, водночас реальна кількість депортованих неповнолітніх українців може сягати кількох сотень тисяч.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила, радниця-уповноважена президента України з прав дитини, пише Суспільне "Росіяни абсолютно різними способами викрадають українських дітей. Питання з "лікуванням" — це швидше не спосіб викрадення, це спосіб відбору дітей, щоб поповнити російську націю", — зазначила посадовиця.За її словами, росіяни проводять примусові медогляди дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб відібрати найздоровіших дітей. Водночас у цих дітей з’являються "дивні страшні діагнози", після яких їм пропонують лікування на території РФ, додала Герасимчук."Куди везуть росіяни українських дітей, теж незрозуміло до кінця. Ми маємо дослідження Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, де визначено уже понад 70 російських таборів, де утримують українських дітей. Хоча їх постійно переміщують. Та сама ситуація і з іншими дітьми, яких викрадає російська влада. Вони роблять все для того, щоб ми їх не знайшли", — зауважила вона.При цьому все, що робить Росія стосовно українських дітей, спочатку прикривається благими намірами, підкреслила радниця президента."Але це дуже далеко від чогось хорошого для наших дітей. Те, що розповідають діти, коли повертаються, жахає. Їх намагаються зламати абсолютно. Роблять все, щоб дитина зненавиділа власних батьків — нав'язують дитині думку, що своїм батькам і рідним вона більше не потрібна", — розповіла Дар’я Герасимчук.За її словами, нині на порталі "Діти війни" містяться дані щодо 19 393 дітей, депортованих на територію Росії."Це не означає, що це остаточний список. Всі заяви, які надходять до Національного інформаційного бюро, перевіряються. І якщо дитина знайдена на іншій території, вона з цього списку зникає. Але насправді йдеться про кілька сотень тисяч викрадених дітей, 200-300 тисяч", — пояснила посадовиця.Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.Раніше МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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