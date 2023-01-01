Дівчата шнурують берці і беруть до рук зброю: Добрі новини від ВолиньPost за 22 квітня
Сьогодні, 23:11
У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 22 квітня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які в неї є
Латвія планує надати Україні всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.
"Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", – додала вона.
Волинянка покинула вчительську роботу і пішла служити в ЗСУ
Жителька селища Любешів Тетяна Шукалович працювала директоркою Прохідської початкової школи, а нині служить у Збройних силах України.
Прийняття такого важливого рішення нашій землячці далося досить нелегко. Хоча, як зізнається Тетяна Володимирівна, обдумувала вона його довго. Адже із перших днів повномасштабного вторгнення росії молода жінка хотіла бути корисною для рідної держави. Тож не дивно, що під її умілим керівництвом учительський колектив початкової школи с. Проходи активно почав волонтерити ще в кінці лютого минулого року. Тож саме у стінах цього невеличкого навчального закладу сплели найбільше на Любешівщині маскувальних сіток. Робили й інші корисні справи. Тобто точно не стояли осторонь тодішніх подій.
Але все ж Тетяну Шукалович тривожила думка, що робить мало, що може ще більше приносити користі для Батьківщини. Й саме тоді в її серці почало зароджуватися бажання поєднати своє життя безпосередньо із захистом України.
Дівчата теж шнурують берці і беруть до рук зброю, аби захистити нашу Україну.
ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3672 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
артилерійських систем – 2832 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
США підготували для контрнаступу дев'ять українських механізованих бригад
Сполучені Штати допомогли забезпечити обладнанням та організували навчання особового складу дев’яти українських механізованих бригад, готових до контрнаступу.
Про це у Німеччині розповів керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
“Нашим завданням та зобов’язанням перед Україною було навчання та обладнання до дев’яти бронетанкових механізованих бригад для проведення наступальних чи оборонних операцій”, - відповів Міллі на запитання про вірогідність весняного контрнаступу України.
За його словами, ці дев’ять бригад “укомплектовані, оснащені та готові до бойових операцій”. “Тож коли б і де Україна не вирішила їх застосувати, ми продовжимо підтримку, і я впевнений у наших шансах на успіх”, - сказав генерал.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 22 квітня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які в неї є
Латвія планує надати Україні всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.
"Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", – додала вона.
Волинянка покинула вчительську роботу і пішла служити в ЗСУ
Жителька селища Любешів Тетяна Шукалович працювала директоркою Прохідської початкової школи, а нині служить у Збройних силах України.
Прийняття такого важливого рішення нашій землячці далося досить нелегко. Хоча, як зізнається Тетяна Володимирівна, обдумувала вона його довго. Адже із перших днів повномасштабного вторгнення росії молода жінка хотіла бути корисною для рідної держави. Тож не дивно, що під її умілим керівництвом учительський колектив початкової школи с. Проходи активно почав волонтерити ще в кінці лютого минулого року. Тож саме у стінах цього невеличкого навчального закладу сплели найбільше на Любешівщині маскувальних сіток. Робили й інші корисні справи. Тобто точно не стояли осторонь тодішніх подій.
Але все ж Тетяну Шукалович тривожила думка, що робить мало, що може ще більше приносити користі для Батьківщини. Й саме тоді в її серці почало зароджуватися бажання поєднати своє життя безпосередньо із захистом України.
Дівчата теж шнурують берці і беруть до рук зброю, аби захистити нашу Україну.
ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3672 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
артилерійських систем – 2832 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
США підготували для контрнаступу дев'ять українських механізованих бригад
Сполучені Штати допомогли забезпечити обладнанням та організували навчання особового складу дев’яти українських механізованих бригад, готових до контрнаступу.
Про це у Німеччині розповів керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
“Нашим завданням та зобов’язанням перед Україною було навчання та обладнання до дев’яти бронетанкових механізованих бригад для проведення наступальних чи оборонних операцій”, - відповів Міллі на запитання про вірогідність весняного контрнаступу України.
За його словами, ці дев’ять бригад “укомплектовані, оснащені та готові до бойових операцій”. “Тож коли б і де Україна не вирішила їх застосувати, ми продовжимо підтримку, і я впевнений у наших шансах на успіх”, - сказав генерал.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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