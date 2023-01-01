ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3672 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,



артилерійських систем – 2832 (+5) од,



РСЗВ – 539 (+0) од,



засоби ППО ‒ 289 (+4) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 293 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),



крилаті ракети ‒ 911 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,



спеціальна техніка ‒ 337 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів за минулу добу.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,танків ‒ 3672 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,артилерійських систем – 2832 (+5) од,РСЗВ – 539 (+0) од,засоби ППО ‒ 289 (+4) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 293 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),крилаті ракети ‒ 911 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,спеціальна техніка ‒ 337 (+3).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію