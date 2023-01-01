ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів
Сьогодні, 10:15
Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів за минулу добу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3672 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
артилерійських систем – 2832 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3672 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
артилерійських систем – 2832 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
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