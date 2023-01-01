ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів

ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів
Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3672 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,

артилерійських систем – 2832 (+5) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+4) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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