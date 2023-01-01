У волинській бригаді прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового у частині в Володимирі
Сьогодні, 10:28
У 14-ій ОМБР прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового Анатолія Грищука у частині в Володимирі, який нині лікується у військовому госпіталі.
Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"У той час, коли 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого захищає Україну на фронті, окремий представник військової частини дозволяє собі ганебні, обурливі і жорстокі вчинки стосовно іншого військовослужбовця та інші протиправні дії, які абсолютно не в’яжуться з військовою службою і званням військовослужбовця ЗСУ.
Правоохоронними органами проводиться розслідування щодо з’ясування всіх обставин побиття військовослужбовця та інших протиправних дій, які інкримінують підозрюваному. Також службове розслідування проводиться і у військовій частині", - йдеться в повідомленні.
У бригаді наголошують, що у разі доведення провини підозрюваного, щодо нього будуть прийняті відповідні правові рішення.
"Адже принципова позиція командування військової частини – людині, яка вчиняє злочини, не місце в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і в Збройних Силах України взагалі", - зазначили у бригаді.
Нагадаємо, у військовій частині в Володимирі у неділю, 16 квітня, офіцер жорстоко побив підлеглого. За словами родичів потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що той не спитав дозволу перед тим, як йти у душ. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, в нього виявили травму голови.
На фото: Анатолій Грищук в палаті військового госпіталю, куди його перевели 19 квітня.
Фото: Тетяна Грищук
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Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"У той час, коли 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого захищає Україну на фронті, окремий представник військової частини дозволяє собі ганебні, обурливі і жорстокі вчинки стосовно іншого військовослужбовця та інші протиправні дії, які абсолютно не в’яжуться з військовою службою і званням військовослужбовця ЗСУ.
Правоохоронними органами проводиться розслідування щодо з’ясування всіх обставин побиття військовослужбовця та інших протиправних дій, які інкримінують підозрюваному. Також службове розслідування проводиться і у військовій частині", - йдеться в повідомленні.
У бригаді наголошують, що у разі доведення провини підозрюваного, щодо нього будуть прийняті відповідні правові рішення.
"Адже принципова позиція командування військової частини – людині, яка вчиняє злочини, не місце в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і в Збройних Силах України взагалі", - зазначили у бригаді.
Нагадаємо, у військовій частині в Володимирі у неділю, 16 квітня, офіцер жорстоко побив підлеглого. За словами родичів потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що той не спитав дозволу перед тим, як йти у душ. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, в нього виявили травму голови.
На фото: Анатолій Грищук в палаті військового госпіталю, куди його перевели 19 квітня.
Фото: Тетяна Грищук
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