У волинській бригаді прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового у частині в Володимирі

У волинській бригаді прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового у частині в Володимирі
У 14-ій ОМБР прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового Анатолія Грищука у частині в Володимирі, який нині лікується у військовому госпіталі.

Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

"У той час, коли 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого захищає Україну на фронті, окремий представник військової частини дозволяє собі ганебні, обурливі і жорстокі вчинки стосовно іншого військовослужбовця та інші протиправні дії, які абсолютно не в’яжуться з військовою службою і званням військовослужбовця ЗСУ.
Правоохоронними органами проводиться розслідування щодо з’ясування всіх обставин побиття військовослужбовця та інших протиправних дій, які інкримінують підозрюваному. Також службове розслідування проводиться і у військовій частині", - йдеться в повідомленні.

У бригаді наголошують, що у разі доведення провини підозрюваного, щодо нього будуть прийняті відповідні правові рішення.

"Адже принципова позиція командування військової частини – людині, яка вчиняє злочини, не місце в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і в Збройних Силах України взагалі", - зазначили у бригаді.

Нагадаємо, у військовій частині в Володимирі у неділю, 16 квітня, офіцер жорстоко побив підлеглого. За словами родичів потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що той не спитав дозволу перед тим, як йти у душ. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, в нього виявили травму голови.

На фото: Анатолій Грищук в палаті військового госпіталю, куди його перевели 19 квітня.

Фото: Тетяна Грищук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, побиття, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині вужі заповзли у будинки: викликали рятувальників
Сьогодні, 11:00
У волинській бригаді прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового у частині в Володимирі
Сьогодні, 10:28
ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів
Сьогодні, 10:15
Курс валют у Луцьку 22 квітня
Сьогодні, 09:29
На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО
19 квітень, 18:49
Побиття військового офіцером у Володимирі: призначили експертизи та опитали свідків Побиття військового офіцером у Володимирі: призначили експертизи та опитали свідків
19 квітень, 15:38
Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка
10 березень, 10:49
Військовому з Володимира збирають кошти на тепловізор Військовому з Володимира збирають кошти на тепловізор
18 лютий, 22:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині вужі заповзли у будинки: викликали рятувальників
Сьогодні, 11:00
 0
У волинській бригаді прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового у частині в Володимирі
Сьогодні, 10:28
 0
ЗСУ ліквідували за минулу добу ще майже 700 окупантів
Сьогодні, 10:15
 0
Курс валют у Луцьку 22 квітня
Сьогодні, 09:29
 0
На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8