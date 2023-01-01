У місті на Волині вужі заповзли у будинки: викликали рятувальників
Сьогодні, 11:00
У місті Володимирі рятувальники двічі виїжджали для знешкодження вужів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На вулицях Набережній та Берегового люди виявили в будинках плазуна.
Рятувальники 7 державно пожежно-рятувальної частини за допомогою підручних засобів зловили непроханих гостей та випустили в природнє середовище.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На вулицях Набережній та Берегового люди виявили в будинках плазуна.
Рятувальники 7 державно пожежно-рятувальної частини за допомогою підручних засобів зловили непроханих гостей та випустили в природнє середовище.
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