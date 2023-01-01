У місті на Волині вужі заповзли у будинки: викликали рятувальників





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На вулицях Набережній та Берегового люди виявили в будинках плазуна.

Рятувальники 7 державно пожежно-рятувальної частини за допомогою підручних засобів зловили непроханих гостей та випустили в природнє середовище.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимирі рятувальники двічі виїжджали для знешкодження вужів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На вулицях Набережній та Берегового люди виявили в будинках плазуна.Рятувальники 7 державно пожежно-рятувальної частини за допомогою підручних засобів зловили непроханих гостей та випустили в природнє середовище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію