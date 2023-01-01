Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Яреськом

Віктор Яресько.



Про це Борис Карпус.



"Зустріч на в’їзді в місто о 12:30. Закликаю всіх гідно зустріти нашого Захисника. Коридором шани проводимо Віктора до його будинку за адресою: 15 мікрорайон, 3. Панахида відбудеться у Свято-Михайлівській церкві на 15 мкрн о 14:00. Після панахиди кортеж під‘їде до будинку, де мешкав Віктор: вулиця Левка Лук‘яненка, 37 (колишня Маяковського). Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 23 квітня, назавжди повертається додому волинський ГеройПро це повідомив Нововолинський міський голова"Зустріч на в’їзді в місто о 12:30. Закликаю всіх гідно зустріти нашого Захисника. Коридором шани проводимо Віктора до його будинку за адресою: 15 мікрорайон, 3. Панахида відбудеться у Свято-Михайлівській церкві на 15 мкрн о 14:00. Після панахиди кортеж під‘їде до будинку, де мешкав Віктор: вулиця Левка Лук‘яненка, 37 (колишня Маяковського). Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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