Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Яреськом
Сьогодні, 12:00
У неділю, 23 квітня, назавжди повертається додому волинський Герой Віктор Яресько.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Зустріч на в’їзді в місто о 12:30. Закликаю всіх гідно зустріти нашого Захисника. Коридором шани проводимо Віктора до його будинку за адресою: 15 мікрорайон, 3. Панахида відбудеться у Свято-Михайлівській церкві на 15 мкрн о 14:00. Після панахиди кортеж під‘їде до будинку, де мешкав Віктор: вулиця Левка Лук‘яненка, 37 (колишня Маяковського). Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Зустріч на в’їзді в місто о 12:30. Закликаю всіх гідно зустріти нашого Захисника. Коридором шани проводимо Віктора до його будинку за адресою: 15 мікрорайон, 3. Панахида відбудеться у Свято-Михайлівській церкві на 15 мкрн о 14:00. Після панахиди кортеж під‘їде до будинку, де мешкав Віктор: вулиця Левка Лук‘яненка, 37 (колишня Маяковського). Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Яреськом
Сьогодні, 12:00
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, – NYT
Сьогодні, 11:44
У волинській бригаді прокоментували жорстоке побиття 41-річного військового у частині в Володимирі
Сьогодні, 10:28
Медіа