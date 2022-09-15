США підготували для контрнаступу дев'ять українських механізованих бригад

США підготували для контрнаступу дев'ять українських механізованих бригад
Сполучені Штати допомогли забезпечити обладнанням та організували навчання особового складу дев’яти українських механізованих бригад, готових до контрнаступу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Німеччині розповів керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

“Нашим завданням та зобов’язанням перед Україною було навчання та обладнання до дев’яти бронетанкових механізованих бригад для проведення наступальних чи оборонних операцій”, - відповів Міллі на запитання про вірогідність весняного контрнаступу України.

За його словами, ці дев’ять бригад “укомплектовані, оснащені та готові до бойових операцій”. “Тож коли б і де Україна не вирішила їх застосувати, ми продовжимо підтримку, і я впевнений у наших шансах на успіх”, - сказав генерал.

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася чергова зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", в якій беруть участь понад 50 країн, включаючи союзників по НАТО та представників країн-партнерів. Група є головною платформою для координації військових спроможностей, які союзники по НАТО та представники міжнародного співтовариства надають Україні для протистояння російській агресії.

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Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
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