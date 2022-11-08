На Волині рятувальники допомогли двом літнім жінкам та ліквідували пожежу

За минулу добу волинські рятувальники здійснили виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідували пожежу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 8:25 у місті Нововолинську рятувальники 5 державно-рятувальної частини надали допомогу літній жінці. По драбині-палиці вони потрапили в квартиру на першому поверсі, за допомогою шанцевого інструменту відкрили вікно та відчинили замкнуті двері.О 09:29 у місті Луцьк на вулиці Софії Ковалевської літня жінка з підозрою на інсульт потребувала допомоги. Рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька під наглядом працівників поліції відкрили вхідні двері у квартиру шанцевим інструментом та транспортували з 5 поверху до карети швидкої допомоги.О 14:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Боровуха Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 14 державно пожежно-рятувальної частини смт Ратне та місцева пожежна команда села Самари. На гасіння подали 2 водяних стволи. О 15:02 локалізували пожежу, а о 16:04 її ліквідували. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.