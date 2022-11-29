На Закарпатті волинянин на гумовому човні намагався перетнути кордон

На Закарпатті волинянин на гумовому човні намагався перетнути кордон
На Закарпатті прикордонники затримали ухилянтів, які хотіли перетнути кордон на гумовому човні.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Віднедавна прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону охороняють річкову ділянку кордону за допомогою човна «Tuna».
Саме на річковій ділянці кордону вони фіксують та припиняють найбільше спроб незаконного перетину кордону.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону з річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією та Угорщиною, дістали тіла 14-ти потопельників, тіло 15-го ще й досі не виявлено.

Учора ввечері, 21 квітня, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону, прикордонний наряд відділу «Вилок» побачив у річці гумовий човен, у якому перебували дві особи. Чоловіки рухалися в напрямку Угорщини. За допомогою свого плавзасобу військовослужбовці зупинили порушників кордону та доставили їх на берег.

У прикордоння один із затриманих прибув з Волині, інший - з Тячівського району Закарпаття.

Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через кордон.
На Закарпатті волинянин на гумовому човні намагався перетнути кордон

Загалом, від початку тижня прикордонники Мукачівського загону затримали 20 порушників кордону.

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Теги: Волинянин, ухилянти, кордон
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