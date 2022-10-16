У Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу біля багатоповерхівок: проводиться евакуація людей

У Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу біля багатоповерхівок: проводиться евакуація людей
У російському місті Бєлгород, де напередодні російський літак випадково скинув авіабомбу, знайшли ще один нерозірваний снаряд поблизу житлових багатоповерхівок. У місті оголосили надзвичайну ситуацію, евакуюють місцевих жителів.

Про це пише Громадське з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Він повідомив, що НС оголосили на муніципальному та регіональному рівнях, влада підготувала також звернення про НС на федеральному рівні.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що авіабомба перебуває під землею: за попередньою інформацією, снаряд ФАБ-500 залетів углиб на 5-7 метрів. Оперштаб вирішив спочатку евакуювати людей з будинків поблизу, а потім викопати бомбу і відвезти її на полігон.

Так, у Бєлгороді вирішили евакуювати жителів 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів від знайденої авіабомби. За попередніми даними, це понад три тисячі людей.

Гладков закликав людей приймати у себе знайомих, друзів та родичів. Тим, кому буде потрібна допомога з тимчасового розміщення, обіцяють її надати, зокрема розмістивши у «Бєлгород-арені».

У районі будинку на вулиці Шаландіна, організували пункти збору, куди за місцевими жителями мають приїхати 90 автобусів. Влада регіону обіцяє, що всі будинки, з яких вивозять людей, будуть під охороною поліції.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунав потужний вибух, на перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. За даними регіональної влади, постраждали дві людини. У Міноборони рф пояснили, що це сталося через «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з бомбардувальника Су-34.

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Теги: Бєлгород, авіабомба
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