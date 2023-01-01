На Волині попрощались із загиблим Героєм Михайлом Демським

Михайлом Демським, який поліг за незалежність України.



Про це повідомили у



Чин похорону відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, куди прийшли віддати останню шану новопредставленому Герою його рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі містяни.



42-річний Михайло Демський був призваний до війська у серпні минулого року, служив командиром машини у морській піхоті. Загинув, мужньо захищаючи Батьківщину, від смертельних поранень, які отримав в результаті ворожого обстрілу на Донеччині 16 квітня. У полеглого матроса залишилась осиротіла матір, для якої він був єдиним сином.

Під час похорону співчуття матері та рідним від імені усієї громади висловив міський голова Ігор Пальонка, який наголосив, що місцева влада робитиме усе можливе, аби підтримати родину у скорботі, надати їм необхідну допомогу та гідно шанувати пам’ять полеглого Михайла Демського.



Поховали загиблого захисника з усіма військовими почестями під синьо-жовтим стягом на Федорівському кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 квітня громада Володимира схилила голови у жалобі, прощаючись із земляком, який поліг за незалежність України.Про це повідомили у громаді Чин похорону відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, куди прийшли віддати останню шану новопредставленому Герою його рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі містяни.42-річний Михайло Демський був призваний до війська у серпні минулого року, служив командиром машини у морській піхоті. Загинув, мужньо захищаючи Батьківщину, від смертельних поранень, які отримав в результаті ворожого обстрілу на Донеччині 16 квітня. У полеглого матроса залишилась осиротіла матір, для якої він був єдиним сином.Під час похорону співчуття матері та рідним від імені усієї громади висловив міський голова Ігор Пальонка, який наголосив, що місцева влада робитиме усе можливе, аби підтримати родину у скорботі, надати їм необхідну допомогу та гідно шанувати пам’ять полеглого Михайла Демського.Поховали загиблого захисника з усіма військовими почестями під синьо-жовтим стягом на Федорівському кладовищі.

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