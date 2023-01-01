Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів





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"Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", - повідомили у російському МЗС.



Зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини, назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв.



В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито оприлюднила висилку дипломатів.



За даними Deutsche Welle, сьогодні, 22 квітня, до Берліну з Москви прилітав літак зі спеціальним дипломатичним дозволом. Оскільки вже більше року повітряний простір для російських перевізників закритий, найімовірніше, цей літак забирав дипломатів.



Зазначимо, що в кінці березня голова МЗС Анналена Бербок повідомила, що країна планує вислати понад 30 російських дипломатів через підозри у вербовці.



Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ. Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни. В Росії погрожують дзеркальною відповіддю.Про це повідомляє РБК-Україна "Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", - повідомили у російському МЗС.Зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини, назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв.В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито оприлюднила висилку дипломатів.За даними Deutsche Welle, сьогодні, 22 квітня, до Берліну з Москви прилітав літак зі спеціальним дипломатичним дозволом. Оскільки вже більше року повітряний простір для російських перевізників закритий, найімовірніше, цей літак забирав дипломатів.Зазначимо, що в кінці березня голова МЗС Анналена Бербок повідомила, що країна планує вислати понад 30 російських дипломатів через підозри у вербовці.Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ. Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.

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