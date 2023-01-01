Погода на завтра, 23 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 23 квітня, у Луцьку та Волинській області
У неділю, 23 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 23 квітня відзначається день пам'яті святих мучеників Терентія, Помпія та ін. У цей день у давнину спостерігали за сонцем: "Якщо сонце зійде червоне у туманному серпанку - рік буде хлібородним. Якщо викотиться із-за гори - доведеться переорювати озиме поле і засівати яровими". У цей час розкриваються бруньки у груші, дуба. Сходять нарциси, крокуси, а при ранній і теплій весні можуть зацвісти.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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