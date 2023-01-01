Окупанти дали кримському татарину 7 років за переказ 500 гривень добровольчому батальйону «Крим»





Про це Дмитро Лубінець.



"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим". ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату", - йдеться в повідомленні.



Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії «Київський райсуд Сімферополя» ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета.Про це повідомив омбудсмен"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим". ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату", - йдеться в повідомленні.Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.

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