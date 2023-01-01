Сили оборони збили ворожий гелікоптер
Сьогодні, 22:00
Сьогодні, 22 квітня, Сили оборони збили ворожий гелікоптер Мі-24 і чотири безпілотники.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі уточнили, що серед збитих безпілотників – два розвідувальних ("Орлан-10" та "Zala"), а також два дрони-камікадзе типу "Ланцет".
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі уточнили, що серед збитих безпілотників – два розвідувальних ("Орлан-10" та "Zala"), а також два дрони-камікадзе типу "Ланцет".
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