Україні потрібно в 10 разів більше допомоги, щоб закінчити війну цього року, – заступник голови МЗС

Україні потрібно в 10 разів більше допомоги, щоб закінчити війну цього року, – заступник голови МЗС
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Україні потрібно в 10 разів більше допомоги, щоб закінчити війну цього року.

Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua.

“Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб покінчити з російською агресією цього року”, - написав Мельник.

Він закликав партнерів перетнути всі “штучні червоні лінії” та виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні.

Нагадаємо, минулого тижня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів. Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 млн доларів. Таким чином цьогоріч гарантії будуть доведені до 1 млрд доларів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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