Росіяни вдарили ракетами по Харкову і району





Про обстріл повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише



За попередніми даними ОВА, окупанти били ракетами С-300. Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 прильотів у Харкові та області. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються.



Мер Ігор Терехов розповів, що в Новобаварському районі міста через ракетний обстріл почалася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. На місці зараз працюють представники ДСНС.



Також були удари по Слобідському і Слов'янському районах Харкова: в обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти, відзначив мер. Інформація про постраждалих уточнюється.



Окрім того, одна з ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.



Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 22:02. За кілька хвилин після її оголошення Терехов повідомив, що Харків під обстрілом. Мешканці міста чули низку вибухів.



Ситуація в регіоні



Минулої доби, 21 квітня, російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.



За даними ОВА, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих.



На лінії зіткнення в Харківській області тривають бойові дії. росіяни намагалися покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району, але отримали відсіч та відступили з втратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 22 квітня російські окупанти випустили ракети по Харкову та Харківському району, внаслідок чого загорівся цивільний об'єкт.Про обстріл повідомив голова обласної військової адміністрації, пише Громадське За попередніми даними ОВА, окупанти били ракетами С-300. Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 прильотів у Харкові та області. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються.Меррозповів, що в Новобаварському районі міста через ракетний обстріл почалася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. На місці зараз працюють представники ДСНС.Також були удари по Слобідському і Слов'янському районах Харкова: в обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти, відзначив мер. Інформація про постраждалих уточнюється.Окрім того, одна з ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 22:02. За кілька хвилин після її оголошення Терехов повідомив, що Харків під обстрілом. Мешканці міста чули низку вибухів.Минулої доби, 21 квітня, російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.За даними ОВА, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих.На лінії зіткнення в Харківській області тривають бойові дії. росіяни намагалися покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району, але отримали відсіч та відступили з втратами.

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