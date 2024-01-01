За минулу добу ворог здійснив 4500 обстрілів: росіяни атакують по всій лінії фронту, - Генштаб

Розпочалась 1042 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок.На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Новоандріївки.На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.В Курській області українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об’єктах противника.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.