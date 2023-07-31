У Луцьку затримали водія, який перебував у розшуку

Сьогодні, 30 грудня, у Луцьку на проспекті Перемоги за порушення ПДР правоохоронці зупинили водія. Під час оформлення адміністративних матеріалів з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу) КУпАП.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.32-річний чоловік вийшов зі свого автомобіля та почав тікати. Згодом його наздогнали та повідомили про затримання, застосувавши до нього кайданки.Надалі громадянин прослідував у ТЦК.На чоловіка патрульні склали відповідні матеріали про вчинення адміністративних правопорушень.