Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон

Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон
Ремонтні роботи у будинку на Відродження у Луцьку, який торік 26 серпня був пошкоджений внаслідок російської атаки, завершені, але мешканці до відновлених квартир ще не повернулися.

Покрівлю і внутрішні перегородки у багатоповерхівці відновили, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук. Нині мешканці розпочали ремонт у своїх помешканнях.

Будинок без газу і води

З будинку на час ремонтних робіт загалом відселили мешканців 15 квартир. Віктор Якимишин проживає на другому поверсі третього під’їзду. Власник разом із дружиною розпочав ремонт у своїй квартирі. Зі слів чоловіка, у помешканні є світло та опалення, вода і газ відсутні.

"У нас були пошкоджені двері, їх нам відшкодували, а все решта ми робимо за свій кошт і нам сказали зібрати чеки, — каже Віктор Якимишин. — Ми не можемо вселитися, бо 14 січня має бути сесія міськради, яка ухвалить рішення і лише після 14 січня нам дадуть дозвіл вселятися, а зараз нам дали дозвіл робити ремонт.

Зі слів начальника управління капітального будівництва, газ у будинок повернуть після отримання експертного висновку, чи відповідають вентиляційні канали усім нормам.

Як розповів, його найняли для внутрішнього ремонту одного із помешкань у третьому під'їзді. Потім він візьметься за пошкоджений балкон.

"От, бачите, все посипалося і зараз ще сиплеться. Тому його потрібно знімати, демонтовувати і в майбутньому має бути новий балкон металопластиковий", — додав майстер.

Вартість відновлення будинку на Відродження

За словами посадовця Василя Ліщука, вартість аварійно-відновлювальних робіт станом на листопад 2024 року становила 3 мільйони 55 тисяч гривень, але згодом зросла до 3 мільйонів 611 тисяч гривень.

"Майже на 500 тисяч гривень у нас було додаткових робіт, які виникли в процесі демонтажу і монтажу на даному об’єкті, зазначив начальник управління капітального будівництва.

Василь Ліщук додав, що оздоблювальні роботи у проєкті передбачені не були. Їх згодом планують зробити через програму єВідновлення.
Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон

Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня 2024 року

Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.

З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.
Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон

4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.

Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.
Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон

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Теги: Луцьк, будинок, дрон
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