Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон





Покрівлю і внутрішні перегородки у багатоповерхівці відновили, розповів Василь Ліщук. Нині мешканці розпочали ремонт у своїх помешканнях.



Будинок без газу і води



З будинку на час ремонтних робіт загалом відселили мешканців 15 квартир. Віктор Якимишин проживає на другому поверсі третього під’їзду. Власник разом із дружиною розпочав ремонт у своїй квартирі. Зі слів чоловіка, у помешканні є світло та опалення, вода і газ відсутні.



"У нас були пошкоджені двері, їх нам відшкодували, а все решта ми робимо за свій кошт і нам сказали зібрати чеки, — каже Віктор Якимишин. — Ми не можемо вселитися, бо 14 січня має бути сесія міськради, яка ухвалить рішення і лише після 14 січня нам дадуть дозвіл вселятися, а зараз нам дали дозвіл робити ремонт.



Зі слів начальника управління капітального будівництва, газ у будинок повернуть після отримання експертного висновку, чи відповідають вентиляційні канали усім нормам.



Як розповів, його найняли для внутрішнього ремонту одного із помешкань у третьому під'їзді. Потім він візьметься за пошкоджений балкон.



"От, бачите, все посипалося і зараз ще сиплеться. Тому його потрібно знімати, демонтовувати і в майбутньому має бути новий балкон металопластиковий", — додав майстер.



Вартість відновлення будинку на Відродження



За словами посадовця Василя Ліщука, вартість аварійно-відновлювальних робіт станом на листопад 2024 року становила 3 мільйони 55 тисяч гривень, але згодом зросла до 3 мільйонів 611 тисяч гривень.



"Майже на 500 тисяч гривень у нас було додаткових робіт, які виникли в процесі демонтажу і монтажу на даному об’єкті, зазначив начальник управління капітального будівництва.



Василь Ліщук додав, що оздоблювальні роботи у проєкті передбачені не були. Їх згодом планують зробити через програму єВідновлення.



Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня 2024 року



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.



З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.



4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.



Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ремонтні роботи у будинку на Відродження у Луцьку, який торік 26 серпня був пошкоджений внаслідок російської атаки, завершені, але мешканці до відновлених квартир ще не повернулися.Покрівлю і внутрішні перегородки у багатоповерхівці відновили, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва міськради. Нині мешканці розпочали ремонт у своїх помешканнях.З будинку на час ремонтних робіт загалом відселили мешканців 15 квартир.проживає на другому поверсі третього під’їзду. Власник разом із дружиною розпочав ремонт у своїй квартирі. Зі слів чоловіка, у помешканні є світло та опалення, вода і газ відсутні."У нас були пошкоджені двері, їх нам відшкодували, а все решта ми робимо за свій кошт і нам сказали зібрати чеки, — каже Віктор Якимишин. — Ми не можемо вселитися, бо 14 січня має бути сесія міськради, яка ухвалить рішення і лише після 14 січня нам дадуть дозвіл вселятися, а зараз нам дали дозвіл робити ремонт.Зі слів начальника управління капітального будівництва, газ у будинок повернуть після отримання експертного висновку, чи відповідають вентиляційні канали усім нормам.Як розповів, його найняли для внутрішнього ремонту одного із помешкань у третьому під'їзді. Потім він візьметься за пошкоджений балкон."От, бачите, все посипалося і зараз ще сиплеться. Тому його потрібно знімати, демонтовувати і в майбутньому має бути новий балкон металопластиковий", — додав майстер.За словами посадовця, вартість аварійно-відновлювальних робіт станом на листопад 2024 року становила 3 мільйони 55 тисяч гривень, але згодом зросла до 3 мільйонів 611 тисяч гривень."Майже на 500 тисяч гривень у нас було додаткових робіт, які виникли в процесі демонтажу і монтажу на даному об’єкті, зазначив начальник управління капітального будівництва.Василь Ліщук додав, що оздоблювальні роботи у проєкті передбачені не були. Їх згодом планують зробити через програму єВідновлення.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

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