60 діб тримання під вартою: наркоторговцю з Волині обрали запобіжний захід

60 діб тримання під вартою: наркоторговцю з Волині обрали запобіжний захід
60 діб тримання під вартою: наркоторговцю з Каменя-Каширського обрали запобіжний захід.

Прог це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Тримання під вартою із правом внесення застави 211 тисяч гривень – таке рішення ухвалив суд щодо фігуранта, якого напередодні затримали співробітники Камінь-Каширського РВП за збут наркотиків. За скоєне волинянину загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими Камінь-Каширського РВП за процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури викрили та припинили незаконну діяльність 26-річного місцевого мешканця, який займався незаконним збутом марихуани.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, оголосили підозру у скоєних злочинах та обрали запобіжний захід.

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Теги: Волинь, наркоторговець
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