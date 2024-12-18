На Волині рятувальники деблокували трьох людей, яких затиснуло в авто внаслідок ДТП

На Волині рятувальники деблокували трьох людей, яких затиснуло в авто внаслідок ДТП
На Волині рятувальники деблокували трьох людей, які були затиснуті в автівках внаслідок ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 7 січня, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі деблокували 3-х людей, які були затиснуті в двох автівках внаслідок ДТП.

Подія трапилась сьогодні вранці на автошляху між селами Череваха та Оконськ Камінь-Каширського району, повідомлення до служби 101 надійшло о 09:00.

Працівники служби порятунку за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували потерпілих та передали їх до карети швидкої допомоги.
На Волині рятувальники деблокували трьох людей, яких затиснуло в авто внаслідок ДТП

Обставини ДТП з'ясовуються.
На Волині рятувальники деблокували трьох людей, яких затиснуло в авто внаслідок ДТП

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Теги: Волинь, рятувальники, ДТП
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