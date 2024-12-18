На Волині рятувальники деблокували трьох людей, яких затиснуло в авто внаслідок ДТП
Сьогодні, 14:59
На Волині рятувальники деблокували трьох людей, які були затиснуті в автівках внаслідок ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 7 січня, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі деблокували 3-х людей, які були затиснуті в двох автівках внаслідок ДТП.
Подія трапилась сьогодні вранці на автошляху між селами Череваха та Оконськ Камінь-Каширського району, повідомлення до служби 101 надійшло о 09:00.
Працівники служби порятунку за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували потерпілих та передали їх до карети швидкої допомоги.
Обставини ДТП з'ясовуються.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 7 січня, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі деблокували 3-х людей, які були затиснуті в двох автівках внаслідок ДТП.
Подія трапилась сьогодні вранці на автошляху між селами Череваха та Оконськ Камінь-Каширського району, повідомлення до служби 101 надійшло о 09:00.
Працівники служби порятунку за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували потерпілих та передали їх до карети швидкої допомоги.
Обставини ДТП з'ясовуються.
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