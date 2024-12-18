На Волині рятувальники деблокували трьох людей, яких затиснуло в авто внаслідок ДТП

На Волині рятувальники деблокували трьох людей, які були затиснуті в автівках внаслідок ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці, 7 січня, рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі деблокували 3-х людей, які були затиснуті в двох автівках внаслідок ДТП.Подія трапилась сьогодні вранці на автошляху між селами Череваха та Оконськ Камінь-Каширського району, повідомлення до служби 101 надійшло о 09:00.Працівники служби порятунку за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували потерпілих та передали їх до карети швидкої допомоги.Обставини ДТП з'ясовуються.