Патріарх кирило освятив іконки для російських військових та назвав князя Володимира засновником рф

Патріарх кирило освятив іконки для російських військових та назвав князя Володимира засновником рф
Патріарх російської православної церкви кирило на прохання глави рф володимира путіна освятив натільні хрестики та іконки для військових, які беруть участь у війні проти України.

Про це повідомили у РПЦ, пише Громадське.

Так, під час різдвяної літургії путін приїхав у храм Христа Спасителя, де служив кирило. Глава рф привітав очільника РПЦ з Різдвом та попросив його освятити іконки та натільні хрести для військових.

Іконки, які освячував кирило, були із зображенням рівноапостольного князя Володимира. Глава РПЦ назвав його «засновником росії», а також сказав, що російським солдатам буде «особливо приємно» отримати іконки із зображенням небесного покровителя путіна.

Кирило освятив хрестики та іконки. На деяких з них, як повідомляється, вигравіюють ініціали путіна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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