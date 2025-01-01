Патріарх кирило освятив іконки для російських військових та назвав князя Володимира засновником рф

кирило на прохання глави рф володимира путіна освятив натільні хрестики та іконки для військових, які беруть участь у війні проти України.



Про це повідомили у РПЦ, пише



Так, під час різдвяної літургії путін приїхав у храм Христа Спасителя, де служив кирило. Глава рф привітав очільника РПЦ з Різдвом та попросив його освятити іконки та натільні хрести для військових.



Іконки, які освячував кирило, були із зображенням рівноапостольного князя Володимира. Глава РПЦ назвав його «засновником росії», а також сказав, що російським солдатам буде «особливо приємно» отримати іконки із зображенням небесного покровителя путіна.



Кирило освятив хрестики та іконки. На деяких з них, як повідомляється, вигравіюють ініціали путіна.

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