Тричі вдарив по голові молотком: волинянина судитимуть за замах на вбивство

Тричі вдарив по голові молотком – жителя Ковеля судять за замах на вбивство.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Ковеля закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).За даними слідства, одразу після опівночі 27 липня 2024 року нетверезий тричі раніше судимий молодик перестрів на вулиці Відродження у Ковелі 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата, та тричі вдарив його по голові молотком.Після цього зловмисник повалив потерпілого на землю й завдав ще декілька ударів кулаками й ногами – та покинув на вулиці.Від смерті чоловіка, який отримав важкі травми, врятувала надана медична допомога.Обвинувачений перебуває під вартою.