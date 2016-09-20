Умисно убив кота:32-річному волинянину повідомили про підозру

Умисно убив кота – жителю Ковельщини повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 32-річному жителю села Битень Ковельського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299 КК України).За даними слідства, уночі 26 грудня 2024 року нетверезий чоловік з особливою жорстокістю умисно убив кота, який належав 26-річній односельчанці.Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що відноситься до хребетних, вчинене з хуліганських спонукань з особливою жорстокістю активним способом, що призвело до її загибелі, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.