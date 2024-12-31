На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Максим Костюк

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Максим Костюк
На Харківщині загинув Герой з Луцька Костюк Максим Юрійович 10.02.2000 року народження.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 2 самохідного артилерійського взводу 2 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.

Солдат Костюк Максим Юрійович загинув 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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