На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Максим Костюк
Сьогодні, 20:38
На Харківщині загинув Герой з Луцька Костюк Максим Юрійович 10.02.2000 року народження.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 2 самохідного артилерійського взводу 2 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.
Солдат Костюк Максим Юрійович загинув 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 2 самохідного артилерійського взводу 2 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.
Солдат Костюк Максим Юрійович загинув 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відключення світла на Волині 8 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть завтра графіки
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Максим Костюк
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Умисно убив кота:32-річному волинянину повідомили про підозру
Сьогодні, 19:10