На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Максим Костюк





Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 2 самохідного артилерійського взводу 2 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.



Солдат Костюк Максим Юрійович загинув 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині загинув Герой з Луцька Костюк Максим Юрійович 10.02.2000 року народження.Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 2 самохідного артилерійського взводу 2 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.Солдат Костюк Максим Юрійович загинув 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.

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