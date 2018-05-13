У Луцьку безхатьки ледь не спалили будинок





Про це йдеться у сюжеті Конкурент TV, передає



Мешканці стверджують, що протягом останнього року їхнє життя стало нестерпним через постійні крики, розбірки та розкидані шприци поблизу будинку. Також розповідають, що зверталися до всіх можливих органів, але нічого не змінюється. Після того, як тут сталася пожежа, терпіння у людей увірвалося.



«2 січня 2025 року, близько 12 години, надійшло повідомлення про пожежу недіючої будівлі, за адресою Шевченка 12. По прибуттю було виявлено, що горить підлога на першому поверсі. Причини та наслідки пожежі встановлюються», – кажуть пожежники.



Але люди, що мешкають поруч із будівлею запевняють, що причина пожежі ті ж таки безхатьки.



«Часом чути якийсь шум крик, видно якийсь вогонь чи ліхтариками світять. От ви б хотіли тут мешкати, коли там якісь безхатьки живуть? Наскільки я знаю, там ще збираються наркомани», – розповідає місцевий житель Валерій.



Місцеві жителі також повідомляють, що крім безхатьків, у будівлі постійно перебувають шукачі металу, які розбирають залишки конструкцій і вивозять їх.



У міській раді повідомили, що будинок не в комунальній власності, а в приватній. В поліції вже взялися розслідувати факт цієї пожежі та поговорили з власником приміщення.



«Правоохоронці відомості зареєстрували в журналі і за цим фактом наразі триває перевірка. Також вирішується проблема з перебуванням безхатченків там. Наразі встановили власника приміщення, він зобов'язується навести у будівлі порядок і обмежити доступ до приміщення», – розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.



Наразі мешканці сподіваються, що питання з безпекою буде вирішене, а доступ до занедбаної будівлі обмежений, щоб уникнути подальших інцидентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі будинків, розташованих поруч із занедбаною будівлею на вулиці Шевченка в Луцьку, скаржаться на постійні проблеми через безхатьків та наркоманів, які оселилися в приміщенні.Про це йдеться у сюжеті Конкурент TV, передає "Конкурент" Мешканці стверджують, що протягом останнього року їхнє життя стало нестерпним через постійні крики, розбірки та розкидані шприци поблизу будинку. Також розповідають, що зверталися до всіх можливих органів, але нічого не змінюється. Після того, як тут сталася пожежа, терпіння у людей увірвалося.«2 січня 2025 року, близько 12 години, надійшло повідомлення про пожежу недіючої будівлі, за адресою Шевченка 12. По прибуттю було виявлено, що горить підлога на першому поверсі. Причини та наслідки пожежі встановлюються», – кажуть пожежники.Але люди, що мешкають поруч із будівлею запевняють, що причина пожежі ті ж таки безхатьки.«Часом чути якийсь шум крик, видно якийсь вогонь чи ліхтариками світять. От ви б хотіли тут мешкати, коли там якісь безхатьки живуть? Наскільки я знаю, там ще збираються наркомани», – розповідає місцевий жительМісцеві жителі також повідомляють, що крім безхатьків, у будівлі постійно перебувають шукачі металу, які розбирають залишки конструкцій і вивозять їх.У міській раді повідомили, що будинок не в комунальній власності, а в приватній. В поліції вже взялися розслідувати факт цієї пожежі та поговорили з власником приміщення.«Правоохоронці відомості зареєстрували в журналі і за цим фактом наразі триває перевірка. Також вирішується проблема з перебуванням безхатченків там. Наразі встановили власника приміщення, він зобов'язується навести у будівлі порядок і обмежити доступ до приміщення», – розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції ВолиніНаразі мешканці сподіваються, що питання з безпекою буде вирішене, а доступ до занедбаної будівлі обмежений, щоб уникнути подальших інцидентів.

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