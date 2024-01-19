Через витік на тепломережі 20 будинків і дитсадок у Луцьку будуть без тепла і гарячої води

Через витік на тепломережі на вулиці Задворецькій у Луцьку 20 житлових будинків і дитсадок тимчасово будуть без тепла і гарячої води.Про це повідомили у КП "Луцьктепло".За даними комунальників, ремонт тепломережі стартує зранку 8 січня. Гаряче водопостачання та опалення призупинять в будинках, підключених до центральних теплових пунктів на вулиці Кременецькій, 24 та вулиці Дубнівській, 12а, а також в дитсадку №6.Орієнтовний термін завершення робіт із заміни 20 м аварійних трубопроводів під проїжджою частиною на Задворецькій – 9 січня, зазначили комунальники.Також впродовж дня 8 січня із 09:00 призупинять роботу котельні на вулиці Дубнівській, 32. Без опалення та гарячої води тимчасово залишаться споживачі будинків на вулиці Дубнівській, 34, 36, 79.