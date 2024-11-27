Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні

Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні
Американський президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за півроку.

Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді, передає ТСН.

"Сподіваюся, що вдасться впродовж цього терміну", — сказав Трамп щодо зупинення війни РФ проти України за 6 місяців.

Також він вчергове звинуватив у війні в Україні Джо Байдена та його адміністрацію

"У війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю", — сказав Трамп.

За його словами, США не демонструють силу, і це дозволило Кремлю вчинити агресію.

"Ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — додав Трамп.

Також заявив, що розуміє Росію, яка проти вступу України в НАТО. Він назвав можливість вступу України до Альянсу "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох років".

"Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", — сказав Трамп.

На думку Трампа, Байден порушив "угоду" щодо питання України в НАТО.

"Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", — заявив він.

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Теги: Україна, війна, Трамп
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