Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні

Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за півроку.



Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді, передає



"Сподіваюся, що вдасться впродовж цього терміну", — сказав Трамп щодо зупинення війни РФ проти України за 6 місяців.



Також він вчергове звинуватив у війні в Україні Джо Байдена та його адміністрацію



"У війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю", — сказав Трамп.



За його словами, США не демонструють силу, і це дозволило Кремлю вчинити агресію.



"Ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — додав Трамп.



Також заявив, що розуміє Росію, яка проти вступу України в НАТО. Він назвав можливість вступу України до Альянсу "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох років".



"Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", — сказав Трамп.



На думку Трампа, Байден порушив "угоду" щодо питання України в НАТО.



"Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", — заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський президент, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за півроку.Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді, передає ТСН "Сподіваюся, що вдасться впродовж цього терміну", — сказав Трамп щодо зупинення війни РФ проти України за 6 місяців.Також він вчергове звинуватив у війні в Україніта його адміністрацію"У війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю", — сказав Трамп.За його словами, США не демонструють силу, і це дозволило Кремлю вчинити агресію."Ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — додав Трамп.Також заявив, що розуміє Росію, яка проти вступу України в НАТО. Він назвав можливість вступу України до Альянсу "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох років"."Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", — сказав Трамп.На думку Трампа, Байден порушив "угоду" щодо питання України в НАТО."Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", — заявив він.

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