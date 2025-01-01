Смертельні ДТП на Волині: загинуло двоє людей, ще двоє перебувають у реанімації

Смертельні ДТП на Волині: загинуло двоє людей, ще двоє перебувають у реанімації
Слідчі з’ясовують обставини двох смертельних ДТП у Камінь-Каширському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок аварій загинуло двоє осіб, ще двоє – наразі перебувають у реанімації.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 січня, близько 8 години ранку, поблизу села Череваха Камінь-Каширського району. 47-річна водійка Сitroen зіткнулася із автомобілем Fiat під керуванням 49-річного мешканця Ковельського району.

Від отриманих травм керманичка Сitroen померла у лікарні, водій та пасажир іншого автомобіля, 41-річний чоловік, госпіталізовані до відділення реанімації.

Інша аварія трапилася між селами Судче та Березна Воля, близько опівночі. 21-річний житель Рівненщини не впорався з керуванням мотоциклом Geon та з’їхав у кювет. Хлопець загинув на місці події.
Смертельні ДТП на Волині: загинуло двоє людей, ще двоє перебувають у реанімації

За обома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Під час досудових розслідувань буде з’ясовано усі обставини аварій.
Смертельні ДТП на Волині: загинуло двоє людей, ще двоє перебувають у реанімації

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Теги: Волинь, ДТП
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