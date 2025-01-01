Як покарали студента, який біля «Веселого Джека» у Луцьку порізав чоловіка?

19-річного студента, який накинувся з ножем на 20-річного юнака. Конфлікт виник раптово, на ґрунті особистих неприязних стосунків, і завершився тяжким пораненням.



Інцидент



Згодом нападника затримали поліцейські.



За даними суду, обвинувачений – студент другого курсу Луцького національного технічного університету. Він також підробляв у супермаркеті АТБ, досі не мав проблем із законом.



Під час судового засідання юнак визнав свою провину. Крім того, відшкодував потерпілому матеріальні збитки й обіцяє компенсувати моральну шкоду.



Суд вирішив призначити йому 5 років позбавлення волі, але, враховуючи обставини, звільнив хлопця з випробувальним терміном на півтора року. Якщо він не скоїть нових правопорушень, реального покарання можна буде уникнути.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді розглянули справу щодо, який накинувся з ножем на. Конфлікт виник раптово, на ґрунті особистих неприязних стосунків, і завершився тяжким пораненням.Інцидент стався у серпні 2024 року біля пабу "Веселий Джек", що на вулиці Лесі Українки . Того вечора обвинувачений випивав, а коли між ним та потерпілим розгорілася словесна суперечка, схопив ніж і вдарив останнього в груди. Медики діагностували проникаюче поранення, яке загрожувало життю.Згодом нападника затримали поліцейські. Суд над ним відбувся днями, 3 січня За даними суду, обвинувачений – студент другого курсу Луцького національного технічного університету. Він також підробляв у супермаркеті АТБ, досі не мав проблем із законом.Під час судового засідання юнак визнав свою провину. Крім того, відшкодував потерпілому матеріальні збитки й обіцяє компенсувати моральну шкоду.Суд вирішив призначити йому 5 років позбавлення волі, але, враховуючи обставини, звільнив хлопця з випробувальним терміном на півтора року. Якщо він не скоїть нових правопорушень, реального покарання можна буде уникнути.

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