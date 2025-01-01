Як покарали студента, який біля «Веселого Джека» у Луцьку порізав чоловіка?

Як покарали студента, який біля «Веселого Джека» у Луцьку порізав чоловіка?
У Луцькому міськрайонному суді розглянули справу щодо 19-річного студента, який накинувся з ножем на 20-річного юнака. Конфлікт виник раптово, на ґрунті особистих неприязних стосунків, і завершився тяжким пораненням.

Інцидент стався у серпні 2024 року біля пабу "Веселий Джек", що на вулиці Лесі Українки. Того вечора обвинувачений випивав, а коли між ним та потерпілим розгорілася словесна суперечка, схопив ніж і вдарив останнього в груди. Медики діагностували проникаюче поранення, яке загрожувало життю.

Згодом нападника затримали поліцейські. Суд над ним відбувся днями, 3 січня.

За даними суду, обвинувачений – студент другого курсу Луцького національного технічного університету. Він також підробляв у супермаркеті АТБ, досі не мав проблем із законом.

Під час судового засідання юнак визнав свою провину. Крім того, відшкодував потерпілому матеріальні збитки й обіцяє компенсувати моральну шкоду.

Суд вирішив призначити йому 5 років позбавлення волі, але, враховуючи обставини, звільнив хлопця з випробувальним терміном на півтора року. Якщо він не скоїть нових правопорушень, реального покарання можна буде уникнути.



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