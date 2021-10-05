У Луцьку на вулиці Лесі Українки 19-річний хлопець вдарив чоловіка ножем

В обласному центрі поліцейські затримали фігуранта за нанесення ножового поранення хлопцю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.10 серпня ввечері, біля одного з закладів по вулиці Лесі України в Луцьку, між собою побились двоє чоловіків. Під час конфлікту 19-річний фігурант спричинив 20-річному хлопцеві проникаюче ножове поранення. Потерпілого госпіталізували. Нині його стан стабільний.Нападника ж поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За процесуального керівництва прокуратури, йому буде оголошена підозра за умисне тяжке тілесне ушкодження.Слідчі розслідують за цим фактом кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.