«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи

Ростислав Валіхновський поділився своїми думками стосовно збільшення губ та вилиць жінками.



Про це він розповів в інтерв’ю на



Лікар зазначив, що такі маніпуляції з власним тілом з часом навіть можуть призвести до інвалідності.



“М’яко кажучи, це жахіття, бо ми бачимо зворотню сторону цих процедур та операцій. І гель, і філери, які ін’єктуються або вводяться в товщу верхнього і нижньої губи, в область вилиць, виличного комплексу скули, орбітальної зони – вони вводяться як біогель в ділянку молочних залоз. Це пацієнти-інваліди з часом”, – зазначив лікар.



За словами Валіхновського, введений препарат в організмі навіть може нагноюватися.



В результаті цього запального процесу, а в кінці кінців – хронічного запального процесу, виникає фіброз і утворення сполучної тканини, глибоких рубців в товщі верхньої і нижньої губи, виникає втрата чутливості, втрата пропорцій, форми, втрата кайми губ. А це та ділянка, яку неможливо заховати”, – додав пластичний хірург.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заслужений лікар України, відомий пластичний хірург, волинянинподілився своїми думками стосовно збільшення губ та вилиць жінками.Про це він розповів в інтерв’ю на Youtube-каналі Асоціації моделей України.Лікар зазначив, що такі маніпуляції з власним тілом з часом навіть можуть призвести до інвалідності.“М’яко кажучи, це жахіття, бо ми бачимо зворотню сторону цих процедур та операцій. І гель, і філери, які ін’єктуються або вводяться в товщу верхнього і нижньої губи, в область вилиць, виличного комплексу скули, орбітальної зони – вони вводяться як біогель в ділянку молочних залоз. Це пацієнти-інваліди з часом”, – зазначив лікар.За словами Валіхновського, введений препарат в організмі навіть може нагноюватися.В результаті цього запального процесу, а в кінці кінців – хронічного запального процесу, виникає фіброз і утворення сполучної тканини, глибоких рубців в товщі верхньої і нижньої губи, виникає втрата чутливості, втрата пропорцій, форми, втрата кайми губ. А це та ділянка, яку неможливо заховати”, – додав пластичний хірург.

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