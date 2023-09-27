На Волині зіткнулися дві автівки: травмувалася 6-річна дитина

На Волині зіткнулися дві автівки: травмувалася 6-річна дитина
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 серпня, близько 19:30 у селі Піддубці Луцького району.

Як розповіли Волинським Новинам очевидці, відбулося зіткнення двох авто. Внаслідок удару травмувалася неповнолітня дитина. Її доставили у лікарню.

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.

Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП.

6-річну дитину з підозрою на садно передньої черевної стінки доставили у Волинську дитячу обласну клінічну лікарню.

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Теги: Волинь, ДТП, дитина
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