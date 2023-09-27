На Волині зіткнулися дві автівки: травмувалася 6-річна дитина
Сьогодні, 10:38
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 серпня, близько 19:30 у селі Піддубці Луцького району.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, відбулося зіткнення двох авто. Внаслідок удару травмувалася неповнолітня дитина. Її доставили у лікарню.
На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП.
6-річну дитину з підозрою на садно передньої черевної стінки доставили у Волинську дитячу обласну клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, відбулося зіткнення двох авто. Внаслідок удару травмувалася неповнолітня дитина. Її доставили у лікарню.
На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП.
6-річну дитину з підозрою на садно передньої черевної стінки доставили у Волинську дитячу обласну клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зіткнулися дві автівки: травмувалася 6-річна дитина
Сьогодні, 10:38
У Києві заступника міністра енергетики викрили на хабарі у пів мільйона доларів, - СБУ
Сьогодні, 10:29
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Сьогодні, 10:15
Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту, – ISW
Сьогодні, 10:10