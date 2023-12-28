Голова Нацполіції на Волині перевірив роботу правоохоронців на прикордонні з Білоруссю

у рамках робочого візиту на Волинь перевірив роботу поліції на прикордонні з Білоруссю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Також Голова Нацполіції разом із начальником Департаменту превентивної діяльностіпроконтролював підготовку стрілецького батальйону поліції, який готується невдовзі посилити Сили безпеки та оборони на передовій.Головною метою поїздки була перевірка заходів безпеки та підготовки поліцейських новоствореного стрілецького батальйону. У рамках робочого візиту керівник НПУ провів робочу нараду в ГУНП у Волинській області, яке третій місяць очолює новий керівник. Начальник ГУНП доповів про вишкіл поліцейських – зараз проходять заняття з вогневої, тактичної, домедичної, артилерійської підготовки, аеророзвідки, також поліцейські воїни вивчають інженерну справу та вибухотехнічнубезпеки. До складу стрілецького батальйону поліції особливого призначення увійшли співробітники різних служб – оперативники, слідчі, дільничні офіцери, ПОГи тощо.Серед них і бійці спецпідрозділів, які мають бойовий досвід з відсічі російської агресії ще з 2014 року.Як зазначив Голова Національної поліції, функціонал правоохоронців значно розширився під час війни, і громадяни мають бути впевнені, що всюди, де є поліція – порядок та безпека.«Волинська область має близько 215 кілометрів спільного кордону з білоруссю. Не зважаючи на те, що тут обстріли і атаки ворога відбуваються у рази рідше, аніж на південному і східному напрямках країни, проте таке сусідство вимагає підвищених заходів безпеки та уваги. Відтак максимальна увага поліції має бути приділена протидії злочинності, нелегальному обігу зброї та боєприпасів, а також запобіганню та розкриттю злочинів, зокрема пов’язаних із перешкоджанням законній діяльності ЗСУ та диверсіями. Так само важливою є допомога громадянам, які евакуюються сюди з небезпечних регіонів нашої країни», ­– додав Іван Вигівський.