Кремль може «відповісти» на операцію у Курську обстрілами, — ЗМІ

володимира путіна до «відплати» у вигляді масованого ракетного обстрілу по українських містах та інфраструктурі.



Про це пише Wall Street Journal. пише



Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня російські війська запустили по Україні 57 ударних БпЛА типу Shahed та 4 балістичні ракети KN-23 виробництва КНДР.



Практично всі дрони збили в Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.



Решта повітряних цілей не досягли Києва, удар на себе прийняло передмістя. Так, голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив про двох загиблих — це 35-річний чоловік та його 4-річний син — та трьох поранених.



Видання Times з посиланням на високопоставлене українське джерело в обороні повідомило, що Київ зараз готується до агресивної відповіді з боку росії у вигляді спроб ударів. Зокрема по парламенту та інших адмінбудівлях.



«Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курска не залишиться безкарним. І це буде не просто чотири ракети. Це можуть бути сотні з використанням складної зброї — крилатих ракет, балістичних ракет і “шахедів”. І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити», — сказав співрозмовник видання.



Що відбувається в Курській області?



На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.



Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи. Видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про нібито зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли майже під повний контроль місто Суджа.



Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



У відповідь росія оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків ISW, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. Опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей».



За даними видання, кремль також рекомендував російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області «до особливого розпорядження» або обговорювати їх якомога стисліше, посилатися лише на офіційні заяви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі посадовці США стурбовані тим, що операція у Курську може спонукати главу рфдо «відплати» у вигляді масованого ракетного обстрілу по українських містах та інфраструктурі.Про це пише Wall Street Journal. пише Громадське Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня російські війська запустили по Україні 57 ударних БпЛА типу Shahed та 4 балістичні ракети KN-23 виробництва КНДР.Практично всі дрони збили в Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.Решта повітряних цілей не досягли Києва, удар на себе прийняло передмістя. Так, голова Київської ОДАповідомив про двох загиблих — це 35-річний чоловік та його 4-річний син — та трьох поранених.Видання Times з посиланням на високопоставлене українське джерело в обороні повідомило, що Київ зараз готується до агресивної відповіді з боку росії у вигляді спроб ударів. Зокрема по парламенту та інших адмінбудівлях.«Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курска не залишиться безкарним. І це буде не просто чотири ракети. Це можуть бути сотні з використанням складної зброї — крилатих ракет, балістичних ракет і “шахедів”. І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити», — сказав співрозмовник видання.На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України. Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Усі екстрені служби Курщини переведено в посилений режим роботи. Видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про нібито зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли майже під повний контроль місто Суджа.Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри та заяви російських «військкорів» пише, що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у Курській області рф від міжнародного кордону із Сумською областю. Хоча не контролюють усю цю територію. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.У відповідь росія оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків ISW, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. Опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей».За даними видання, кремль також рекомендував російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області «до особливого розпорядження» або обговорювати їх якомога стисліше, посилатися лише на офіційні заяви.

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