До вересня може зрости захворюваність на ковід

До вересня може зрости захворюваність на ковід
У серпні кількість випадків захворювання на Covid може зрости.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання LB.ua.

"Скоріш за все, в серпні буде зростання захворюваності, і буде воно до вересня включно. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ і грипу. Зазвичай ми поступово підходимо до того, що вересень-жовтень почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду", – сказав він.

Проте, за прогнозами, це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.

В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус. Це вшестеро більше, ніж у червні.

Ревакцинацію повинні проходити люди з груп ризику, а особа, яка є здоровою, без супутніх захворювань, має отримати лише одне первинне щеплення, його буде достатньо, щоб захиститися від Covid.

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Теги: Україна, ковід
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