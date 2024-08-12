До вересня може зрости захворюваність на ковід
Сьогодні, 12:45
У серпні кількість випадків захворювання на Covid може зрости.
Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання LB.ua.
"Скоріш за все, в серпні буде зростання захворюваності, і буде воно до вересня включно. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ і грипу. Зазвичай ми поступово підходимо до того, що вересень-жовтень почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду", – сказав він.
Проте, за прогнозами, це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.
В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус. Це вшестеро більше, ніж у червні.
Ревакцинацію повинні проходити люди з груп ризику, а особа, яка є здоровою, без супутніх захворювань, має отримати лише одне первинне щеплення, його буде достатньо, щоб захиститися від Covid.
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Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання LB.ua.
"Скоріш за все, в серпні буде зростання захворюваності, і буде воно до вересня включно. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ і грипу. Зазвичай ми поступово підходимо до того, що вересень-жовтень почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду", – сказав він.
Проте, за прогнозами, це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.
В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус. Це вшестеро більше, ніж у червні.
Ревакцинацію повинні проходити люди з груп ризику, а особа, яка є здоровою, без супутніх захворювань, має отримати лише одне первинне щеплення, його буде достатньо, щоб захиститися від Covid.
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