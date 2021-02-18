Кожен зарядиться силою, яку дарує музика України: у Луцьку – святковий концерт до Дня Незалежності





Про це



Лучан та гостей міста запрошують на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, патріотичними композиціями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.



Українські хіти, незламний дух, любов до своєї країни та віра в її щасливе мирне майбутнє – усе це поєднається в святковій концертній програмі. Кожен матиме змогу зарядитися позитивом та наснагою, що дарує музика України.



Тривалість концерту – 1 год 30 хв.



Місце проведення – основна сцена.



Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 22 серпня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт до 33-ої річниці Незалежності України.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.Лучан та гостей міста запрошують на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, патріотичними композиціями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.Українські хіти, незламний дух, любов до своєї країни та віра в її щасливе мирне майбутнє – усе це поєднається в святковій концертній програмі. Кожен матиме змогу зарядитися позитивом та наснагою, що дарує музика України.Тривалість концерту – 1 год 30 хв.Місце проведення – основна сцена.Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію