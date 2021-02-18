Кожен зарядиться силою, яку дарує музика України: у Луцьку – святковий концерт до Дня Незалежності
Сьогодні, 13:44
У четвер, 22 серпня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт до 33-ої річниці Незалежності України.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
Лучан та гостей міста запрошують на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, патріотичними композиціями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.
Українські хіти, незламний дух, любов до своєї країни та віра в її щасливе мирне майбутнє – усе це поєднається в святковій концертній програмі. Кожен матиме змогу зарядитися позитивом та наснагою, що дарує музика України.
Тривалість концерту – 1 год 30 хв.
Місце проведення – основна сцена.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
Лучан та гостей міста запрошують на святковий концерт із магічною атмосферою, наповнений талановитим співом, патріотичними композиціями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.
Українські хіти, незламний дух, любов до своєї країни та віра в її щасливе мирне майбутнє – усе це поєднається в святковій концертній програмі. Кожен матиме змогу зарядитися позитивом та наснагою, що дарує музика України.
Тривалість концерту – 1 год 30 хв.
Місце проведення – основна сцена.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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